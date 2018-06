Villingen-Schwenningen "Der Mensch steht immer im Vordergrund"

VS-Schwenningen. "Ein Tag der Freude und Dankbarkeit" – mit diesen Worten eröffnete Gerhard Gebauer als damaliger Oberbürgermeister der Stadt am 13. September 1968 das AWO-Seniorenzentrum. Jetzt feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen.

Das Haus galt damals als eines der modernsten im Südwesten. Das Gebäude wurde als Altenheim errichtet und beherbergte zu damaliger Zeit 99 Altenheim- und 21 Pflegeplätze.

Seit 15 Jahren ist die Einrichtung ein reines Pflegeheim. Der Altbau aus dem Jahre 1968 wurde 2004 abgerissen. Grund für den damaligen Umbau waren die veränderten Ansprüche an die Pflegeheime. "Das betreute Wohnen reduzierte auf der einen Seite die Nachfrage nach reinen Altenheimplätzen, gleichzeitig führte die stete Zunahme von Pflegebedürftigen und den daraus resultierend veränderten Ansprüchen zu neuen Räumlichkeiten mit einer moderneren technischen Ausstattung", erklärt Einrichtungsleiter Martin Hayer. Diese neuen Anforderungen führten letztendlich in den Jahren 2000 bis 2006 zu einem Ersatzneubau, dem heutigen Seniorenzentrum. Der Umbau der einzelnen Gebäude sei nach und nach erfolgt. "Die Bewohner konnten so direkt von ihrem alten Gebäude in das neue ziehen, ohne viel Stress", erklärt Anke Meßner-Bippus, Leitung der Sozialen Dienste und Ehrenamtsbeauftragte.