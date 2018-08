Villingen-Schwenningen Der Mann im Mittelpunkt des modischen Geschehens

Gegründet wurde das Franchise-Unternehmen in Konstanz. Weitere Filialen befinden sich in Köln, Frankfurt, Allgäu-Oberschwaben – jetzt auch in Villingen. Da das Konzept funktioniert und ankommt, ist noch ein Geschäft in der Schweiz angedacht.

"Konzentration liegt auf dem Mann"

Totzek selbst kommt nicht aus der Branche, sondern hat bei einer Werbeagentur als Projektleiter gearbeitet. Dennoch betreute er während dieser Zeit das Werbekonzept von "Massnahme" schon mit. Der Gebürtige Villinger spürt eine Affinität zur Mode und ihn "faszinieren unterschiedliche Stoffe". Mit Begeisterung spricht er von seiner anzugehenden Arbeit. Angestellte hat er bisher noch keine.