Villingen-Schwenningen Der lange Arm der mafiösen Bande reicht bis nach VS

In Villingen steht stattdessen der Tuttlinger im Mittelpunkt. Er habe in seinem Wohnort die Realschule besucht und anschließend die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker absolviert. Was nicht zur Sprache kommt: Der junge Mann ist nach Informationen unserer Zeitung in Tuttlingen wohl auch in Rockerkreisen aktiv.

Wurde das Rauschgift dort verteilt? All das wird in der Öffentlichkeit nicht breitgetreten – auch zwei Polizisten werden aufgrund der positiven Rechtsgespräche nicht als Zeugen vernommen. Um das Verfahren schnellstmöglich abzuschließen verzichtet man außerdem darauf, seinen Dealer zu Wort kommen zu lassen. Quasi im Schnelldurchlauf wird das dunkle Kapitel des berufstätigen Tuttlingers abgehakt.

Aus Sicht von Richter Christian Bäumler und der Staatsanwältin sei die Sozialprognose ohnehin als "positiv" zu betrachten – in Verbindung mit dem umfassenden Geständnis kam der 24-Jährige deshalb noch mal mit einem blauen Auge davon. Er erhielt ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung und wurde zudem dazu verdonnert, 2000 Euro an die Aidshilfe zu zahlen.