Villingen-Schwenningen Der Kurs für die perfekte Frau

Mutter, Chefin oder Kollegin, Freundin, Partnerin, Managerin einer Familie und viele andere Rollen sind es, in die "frau" heutzutage schlüpft. Und alle will sie bestmöglich ausfüllen. Da seien viele Ratschläge aus dem Kurs Gold wert. "Diese Dualität der Frau, Muttersein und im Beruf stehen, ist genau das, was sich dann verbessern kann." Durch einen gut organisierten Haushalt schaufelten sich Frauen Zeit frei – für sich selbst oder eben um beruflich entspannter agieren zu können. Strategien dafür vermittelt der Kurs. Beispielsweise in der Küche. Ein großer Part des Kurses widmet sich neben der Wäschepflege, der Reinigung, der Kommunikation oder der Textilverarbeitung vor allem der Nahrungszubereitung und da gibt es mitunter ganz praktische Tipps: "Dass ich nicht nur 500 Gramm Kartoffeln koche, sondern gleich zwei Kilogramm und einfriere oder Suppe daraus koche." Wie kann man Lebensmittel bestmöglich und strategisch miteinander kombinieren? Warum sind Strudel oder Aufläufe so sinnvoll? Wie gelingt die perfekte Vorratshaltung? Und wie, bitteschön, mache ich aus dem männlichen Gemüsemuffel am Familientisch einen Genießer gesunder Kost? Antworten auf solche Fragen gibt es im Kurs zuhauf. "Das ist etwas ganz besonders Anregendes", weiß Mellert nach unzähligen Rückmeldungen ihrer Kursteilnehmerinnen. "Klar, in einem guten Kochbuch finde ich das auch", aber hier geht es zügig und ganz direkt an die Praxis.