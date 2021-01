Villingen-Schwenningen Der kleine, aber feine Unterschied

Und die Schwenninger Einzelhändler? Ein Streifzug über Markt- und Muslenplatz am Freitag zeigt: Auch hier stieß die Aufforderung, trotz der Corona-Verordnungen zu öffnen, auf taube Ohren. Geöffnet haben nur die, die es dürfen – also beispielsweise Lebensmittelhändler, Optiker und Drogerien. Modehäuser, Buchläden und Co. bieten höchstens die seit dieser Woche in Baden-Württemberg wieder erlaubten Abholservices an. Die Einzelhändler ziehen es offenbar vor, ihren Protest in legalem Rahmen geltend zu machen. Thomas Caster, Geschäftsführer der Schwenninger Filiale des Modehauses Zinser ist einer von ihnen. Er beteiligt sich an der Aktion "Wir machen auf_merksam", welche die Öffnung des derzeit geschlossenen lokalen Einzelhandels oder alternativ angemessene Entschädigungen fordert.

Auch "Casa Moda" macht bei der bundesweiten Aktion mit