Der vorletzte Akt der Fasnet ist am Freitagabend erfolgt. Das Narrenbaum-Team der Ziegelbuben hat den Kindernarrenbaum am Hockenplatz gefällt. Zuvor wurde das gute Stück auf amerikanische Weise versteigert. Das höchste Gebot lag am Ende bei 717 Euro. Der Erlös der Versteigerung geht an die ProKids-Stiftung. Wie jedes Jahr erfolgte am Ende der Griff in den Lostopf. Denn welche der städtischen Einrichtungen den Erlös der Versteigerung bekommt, überlassen die Baumsteller grundsätzlich dem Zufall. Losfee war die kleine Alexa (Bild), die unter den teilnehmenden Kindergärten und Einrichtungen am Ende die ProKids-Stiftung zog. Der allerletzte Akt der Schwenninger Fasnet erfolgt am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr. Dann wird auch das große Pendant, der Narrenbaum auf dem Muslenplatz, gefällt und versteigert. Foto: Pohl