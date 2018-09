Villingen-Schwenningen Der Kandidat-O-Mat geht jetzt online

Die Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg bringt das nützliche Programm gemeinsam mit dem Schwarzwälder Boten erstmals nach Villingen-Schwenningen. Wähler können darin selbst per Mausklick angeben, ob sie den etwa 30 Behauptungen zustimmen, sie ablehnen oder ihnen neutral gegenüberstehen. Zu denselben Thesen nahmen die OB-Kandidaten Stellung. Das Tool berechnet dann, mit welchem der Kandidaten die User am ehesten übereinstimmen.

Das Online-Tool "ermöglicht, die eigenen Positionen und Meinungen zu kommunalpolitisch relevanten Themen, mit denen der Kandidierenden für das Amt des Oberbürgermeisters zu vergleichen", so die Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg. Beim Kick-Off-Event in der David-Würth-Schule wird der Kandidat-O-Mat vorgestellt. Dabei werden die Kandidierenden zusammen mit erstwählenden Jugendlichen aus Villingen-Schwenningen zum ersten Mal den fertigen Kandidat-O-Mat "durchspielen".