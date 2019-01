Villingen-Schwenningen Der Holzjunge mit Kult-Charakter

VS-Villingen. Einst war er ein Stück Pinienholz, dann eine Holzpuppe und schließlich der unangefochtene Publikumsliebling in der Neuen Tonhalle: Pinocchio, gespielt von René Britzkow. Der Schauspieler verkörperte die Holzpuppe in der Musical-Inszenierung des Theater Liberis mit so viel Charme und Leichtigkeit, dass sich die Kinder im Saal schnell mit dem Holzjungen des alten Geppetto (Rick Middelkoop) verbündeten und gemeinsam mit ihm zwar nicht in die richtige Schule gingen, aber doch die Schule des Lebens durchliefen.

"Ich will ein richtiger Junge werden", nahm sich Pinocchio vor. Geppetto, der seinen "Sohn" abgöttisch liebte, versetzte seine letzte Jacke, kaufte dem Jungen davon eine Schulfibel und schickte ihn los. Doch Pinocchio konnte all den Reizen und Verlockungen unterwegs einfach nicht widerstehen. Er gab ihnen eins ums andere Mal nach. So kam es, dass Pinocchio zum Star eines Puppentheaters wurde – fünf Goldmünzen hat er sich damit verdient. Die Holzpuppe, die weder Argwohn noch Intrigen kannte, traf jedoch auf das hinterlistige Räuberduo Fuchs und Kater, die den arglosen Jungen um sein Geld bringen wollten. Pinocchio ist enttäuscht – "das hätte ich nie von ihnen gedacht". Er hadert mit seinem Schicksal und wird von der Grille Grillyda (Sarah Honnen) aufgeklärt: "Manchmal fällt man auf die Nase, das gehört dazu..."

Er lernt aus Fehlern