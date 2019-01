Villingen-Schwenningen Der hohe Preis einer freien Meinung

Wenn er am Dienstag, 22. Januar ab 20 Uhr im Kleinen Saal des Theaters am Ring sein Buch "Integration. Ein Protokoll des Scheiterns" vorstellt, wird deutlich, welchen Preis er für seine freie Meinungsäußerung zahlt. Abdel-Samad, Sohn eines sunnitischen Imams, geboren 1972 in Ägypten, hat in Kairo Englisch und Französisch studiert. Im Alter von 23 Jahren kam er nach Deutschland, studierte hier Politikwissenschaft und war an der Universität München tätig. Schon vor zehn Jahren sorgte der Islamkritiker mit seiner Autobiografie "Mein Abschied vom Himmel" für Furore. Sie wurde von manchen als Abrechnung mit der arabisch-islamischen Kultur und als Aufruf zur Abkehr vom Islam verstanden. Als er 2013 während eines Vortrags in Kairo sagte, die Ursprünge islamistischer Gewalt seien im Islam selbst begründet, rief ein Religionsgelehrter im Fernsehen zum Mord an Abdel-Samad auf. Seitdem schützt ihn der deutsche Staat.

Abdel-Samed wird rund um die Uhr durch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Berlin bewacht, vor jeder Lesung werden die Räumlichkeiten auf mögliche Gefahren überprüft. Ohne Begleitung ist für den Autor kein Cafébesuch, kein kurzer Spaziergang möglich. Seit Jahren besitzt er keine eigene Wohnung mehr, lebt stattdessen "undercover". "Aber das Thema Freiheit ist für mich nicht physisch." In seinem neuen Buch "Integration. Ein Protokoll des Scheiterns" beschreibt Abdel-Samad im Gespräch mit Wolfgang Niess, dass nicht nur die Zugewanderten, sondern auch die aufnehmende Gesellschaft die Integration vieler Muslime in Deutschland verhindert haben. Er sieht islamistischen Terror nicht als Folge einer Umdeutung des Korans durch Fanatiker, sondern als genuinen Bestandteil der Lehre des Propheten. Das hat er 2015 in seinem Buch "Mohamed – Eine Abrechnung" unterstrichen. Für Europa ist nach seiner Überzeugung nur ein "Islam light" denkbar, ein Islam ohne Scharia, Dschihad, Geschlechtertrennung und Missionierungsgebot. In seinem neuesten Buch geht der Autor mit der in seinen Augen völlig verfehlten Integrationspolitik ins Gericht. Viel zu lange sei sie halbherzig gewesen, dann allzu blauäugig. Notwendig sind in seinen Augen nicht nur Integrationsangebote, sondern auch Gebote und Kontrollmechanismen. Auf diesem Feld, davon ist er überzeugt, werde sich Deutschlands Zukunft entscheiden.

