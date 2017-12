Villingen-Schwenningen Der Höhepunkt bei den Deko-Profis

VS-Schwenningen. "Weihnachten ist immer unser Höhepunkt", freut sich Gabi Maier. In ihrem Wohnzimmer sind beim Besuch des Schwarzwälder Boten – neben Ehemann Rolf – vor allem Schneemänner zugegen. Die Küche andererseits ist das Reich ihrer Mini-Weihnachtsmänner. Als Besucher fällt auf: Die unzähligen Schmuckstücke passen genau an ihre jeweilige Stelle – das Paar schafft es, den schmalen Grat zwischen Deko und Kitsch nicht zu überschreiten. Und obwohl die Maiers fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekämen, stellt Rolf Maier klar: "Schönheit liegt stets im Auge des Betrachters."

Bereits zu Ostern war unsere Zeitung auf das Haus in der Badstraße aufmerksam geworden, dessen Vorgarten und Balkon weithin sichtbar und stets passend zur Jahreszeit oder aktuellen Anlässen herausgeputzt ist. So wich der Herbstschmuck dort kürzlich Kürbissen und Co. für Halloween, Anfang November vollzog sich der Wechsel zum Deko-Thema Winter, und seit den Vortagen des ersten Advents übernehmen bis hin zum 6. Januar Sterne, Reisig und Wichtel das Ruder.

"Manchmal suche ich im Übergang ein, zwei Tage lang nach Ideen", erklärt Gabi Maier. "An solchen ›kahlen‹ Tagen klingeln dann manchmal die Leute und fragen, ob wir krank sind", fügt Ehemann Rolf hinzu und lacht.