Villingen-Schwenningen Der große Dichter dichtet noch etwas dazu

Viktor von Scheffel (1826- 1886), Schriftsteller und Lyriker, war jedoch kein Gast wie jeder andere, er musste und wollte wohl auch bei jeder Gelegenheit dichten. Weil der damalige Löwenwirt als uriges Original galt und er beste regionale Weine kredenzte, hatte er großen Zuspruch von den sogenannten feinen Herren aus Villingen, Dürrheim und eben auch aus Donaueschingen.

Scheffel hielt sich zu jener Zeit zur Kur in Bad Dürrheim auf und verweilte sich einmal auch mit einem Ausflug nach Villingen; gemeinsam mit einigen Honoratioren aus Dürrheim. Einer der Herren schilderte später den Umstand, wie Scheffel und seine Entourage in den "Löwen" nach Rietheim kam. Der Erzählung nach hatte Scheffel die kleine, aber reizvolle städtische Sammlung im alten Rathaus besucht und kam befriedigt und in guter Stimmung ins "Museum". Das war damals der Falken, das Vereinslokal der Villinger Museums-Gesellschaft, wo ihn Villinger Herren herzlich begrüßten. Bei der Rückfahrt hielt der Gesellschaftswagen für einen Spaziergang nach Rietheim in Marbach an. Die illustre Schar kehrte ein beim alten Georg Hirt im "Löwen", wo so manches Viertele des vortrefflichen "Glottertäler" und des "Suggentäler" floss. Und der Löwenwirt bewies sich als Weinkenner, benannte dem adligen Gast die Prädikate seines Weinkellers. Dabei ließ Georg Hirt erkennen, dass er seinen künftigen Bedarf bereits schriftlich an einen Winzer im Glottertal formuliert habe. Er wolle den Brief vorlesen, wenn die Herren nichts dagegen hätten. Und Hirt begann in Versform zu deklamieren: "Mein lieber Georg, wie steht‘s in Deinen Reben, was denkst Du wohl von diesem Jahr? Glaubst du, es könnt was Rechtes geben, ist noch die Absicht in Gefahr? Wie sich der Hirsch nach frischer Quelle, so sehn‘ ich mich nach gutem Wein..." Wohl fand auch Scheffel Gefallen an des Hirt‘s "poetischer Epistel" trotz deren stilistischen Mängeln und Schwächen. Und Scheffel forderte darauf vom Löwenwirt Tinte und Feder; bat um die Erlaubnis, dem Schreiben an den Jörgli im Glottertal etwas beifügen zu dürfen. Sogleich schrieb nun Scheffel in wenigen Worten ein Poem (siehe Info) und zwar auf dem Bogen, den Hirt bereits beschrieben hatte. Scheffel glaubte wohl, dass Hirt den Brief an den "Jörgli" auch absenden würde. Der raffinierte Rietemer Wirt ahnte aber bereits den Wert des Autographs, behielt den Bogen und bewahrte ihn zunächst auf wie ein Heiligtum, denn für den Jörgli mochte eine Abschrift gerade gut sein…

Die Gedichte beider hat später ein gewisser F. Stocker für die städtische Sammlung in Villingen erworben, wo sie möglicherweise bis heute noch schlummern…