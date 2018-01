Villingen-Schwenningen Der Geheimrat des Oberzentrums?

Villingen-Schwenningen. Die Gemeinderäte der Doppelstadt staunten nicht schlecht, als sie neulich Post von der Stadtverwaltung bekommen hatten: In einer Liste wurden die Namen der neuen Mitglieder des Jugendgemeinderats aufgezählt. Am Ende stand die Bitte, diese Informationen vertraulich zu behandeln.

Für den Leiter des Super-Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (kurz: Jubis) versteht sich das von selbst: "Ein Teil der Mitglieder des Jugendgemeinderats ist noch minderjährig", erklärte er. Zwischen 14 und 21 Jahre alt waren die Bewerber zum Zeitpunkt ihrer Kandidatur. Teile des Gemeinderats aber bewerten den Anspruch auf Vertraulichkeit in diesem Fall anders: Alle Kandidaten haben sich öffentlich für den Jugendgemeinderat beworben, wurden, teilweise mit Bild, mit Angabe ihres Namens, ihres Alters, ihrer Schule und einem kurzen Statement, wofür sie stehen, im Kandidatenflyer abgedruckt. Der Flyer ging per Post an die Jugendlichen, wurde den Medien mit der Bitte um Berichterstattung geschickt – und nach erfolgter Wahl wurde öffentlich mitgeteilt, wer die Gewählten sind. Die Namen stehen auch heute noch auf der entsprechenden Internetseite über die Möglichkeiten der Jugendbeteiligung in Villingen-Schwenningen.

"Da ist doch nichts Geheimes dabei", ereiferte sich daher der Gemeinderat der Deutschen Liga für Volk und Heimat, Jürgen Schützinger, und erntete teilweise zustimmendes Kopfnicken seiner Ratskollegen. Dass der Datenschutz dahingehend gewahrt werden muss, dass die ebenfalls übermittelten E-Mail-Adressen der Jugendlichen nicht weitergegeben werden, stand für die Mandatsträger hingegen außer Frage und wurde daher in dieser Diskussion auch nicht vertieft.