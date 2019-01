Villingen-Schwenningen Der Falsche sitzt auf der Anklagebank

Nun stellt sich in der Verhandlung eine ganz andere Frage. Stammen die bedrohlichen und beleidigenden SMS vom Angeklagten oder nicht? Doch auch der erste Zeuge, von der Polizei, kann den Sachverhalt nicht klären, was Richter Bäumler mit den Worten quittiert: "Ich bin jetzt etwas aus dem Tritt." Und er sollte auch in den nächsten 20 Minuten seine Trittfestigkeit nicht mehr finden. Die nächste und damit für den Verhandlungstag letzte Hoffnung: die Aussage des geschädigten Kaufmannes aus VS. Erneut großes Erstaunen im Saal. Ja, er kenne den Angeklagten persönlich über Bekannte. Und, nein, es habe mit dem bald 40-Jährigen keinerlei Auseinandersetzungen oder Stress bislang gegeben. Was den SMS-Absender anbelangt, kann auch dieser Zeuge nicht weiterhelfen. Denn: Anzeichen sehe er keine, dass dieser hinter den Droh-SMS stecke. "Deshalb habe ich ja auch Anzeige gegen unbekannt gestellt." Für Bäumler scheint es allmählich genug zu sein: "Ich möchte wirklich nicht weiter mit der Keule im Nebel herumschlagen." Nächste Station zur Klärung der etwas anderen Verhandlungs-Geschichte: der vermeintliche Angeklagte selbst. Dieser erzählt von einem weiteren Zeugen, der mit dem Geschädigten in Streit geraten sei. Kurze Zeit später seien die Autoreifen des Kaufmannes zerstochen worden. Pikant dabei: Der nun in den Fokus gerückte Mann wohne im gleichen Viertel wie der Angeklagte. Und damit muss das Gericht auch einen weiteren Hinweis in der Klageschrift abhaken, den der ausgemachten Funkzelle. Die Polizei hatte in besagtem Wohngebiet den SMS-Absender ausgemacht, eine genaue Adresse konnte jedoch nicht ermittelt werden.