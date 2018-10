Villingen-Schwenningen Der Dreh am Zeiger wäre entbehrlich

Das in St. Georgen ansässige Unternehmen J. G. Weisser würde laut Geschäftsführer Robert Rettich einen Verzicht auf die jährliche Zeitumstellung befürworten, aus zweierlei Gründen. Zum einen ist man in der Bergstadt davon überzeugt, dass es positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter hätte, wenn diese nicht immer wieder einen neuen Rhythmus finden müssten. "Wir arbeiten in drei Schichten, das würde sich also schon entsprechend auswirken", so Rettich. Zum anderen sei die Zeitumstellung im Hinblick auf die Internationalisierung des Unternehmens ein großes Thema. "Wir haben zwei Tochtergesellschaften, eine in China, eine in den USA" erklärt der Geschäftsführer.

Aktuell habe man sechs Stunden Zeitverzug gegenüber den Chinesen. "Wenn wir wieder auf Winterzeit umstellen, sind es gleich sieben Stunden", sagt er. Die Folge: Die Zeitfenster, in denen sowohl deutsche als auch chinesische Mitarbeiter am Arbeitsplatz anzutreffen sind, liegen um eine weitere Stunde auseinander. "Man merkt hier die Umstellung extrem. Es ist viel anspruchsvoller, sich in diesem Zeitraum abzustimmen" bilanziert er.

Bei der Fürstenberg-Brauerei in Donaueschingen sieht man das Ganze gelassen: "Die dauerhafte Zeitumstellung hätte auf unseren Betrieb keine Auswirkung. Da wir im Drei-Schicht-Modus arbeiten, ist es nicht relevant, ob es früher dunkel oder hell wird", sagt PR-Fachfrau Ilona Zimmermann.

"Grundsätzlich egal" ist es auch für Michael Schäfer, Produktionsleiter IDS bei Kendrion in Villingen, ob die Zeitumstellung so bleibt oder nicht. "Da wir im Untergeschoss produzieren, arbeiten wir ohnehin 24 Stunden pro Tag bei künstlichem Licht. Die Umstellung auf Winterzeit hat keinen Einfluss auf die Normalarbeitszeit. Beim Kommen, beziehungsweise Gehen ist es ohnehin draußen dunkel", sagt der Produktionsleiter. Er findet allerdings, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden könnte. Die dauerhafte Einführung der Sommerzeit auf die Produktion bei Kendrion hätte, so Schäfer, einen gewissen Vorteil für die Frühschicht: "Bei Umstellung auf Sommerzeit muss man eine Stunde früher aufstehen. Das würde dann wegfallen und die Mitarbeiter wären leistungsfähiger in den ersten Stunden des Tages.

Mit beiden Varianten leben kann Thomas Burger, Geschäftsführer der SBS Feintechnik/BurgerGroup in Schonach: "Die sich ergebenden Zusatzaufwendungen im Rahmen der Umstellung sind für uns überschaubar. Eine dauerhafte Sommerzeit hätte keine nennenswerten Auswirkungen auf unsere Produktion."