Villingen-Schwenningen Der diakonischen Arbeit verschrieben

Da ist der Diakonieladen, in dem rund 50 Mitarbeiter ehrenamtlich aktiv sind. Das ist für eine einzelne Kirchengemeinde schon etwas Enormes. Ihre Arbeit ermöglicht somit auch, dass die diakonische Beratungsstelle mit hauptamtlichen Mitarbeitern gut aufgestellt ist. Gleichzeitig wird aber auch die Vesperkirche von Ehrenamtlichen getragen, die sich mit viel Kraft, Zeit und Ideen einbringen.

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, dass das Zusammenspiel zwischen Kirche und Diakonie funktionieren muss. Klappt es an ihrem neuen Tätigkeitsort?

Meiner Meiung nach gelingt es sehr gut, weil viele Ehrenamtliche in der Gemeinde tief verwurzelt sind. Parallel dazu versuche ich in meiner Funktion, die Brücke zwischen dem Kirchengemeinderat und der Beratungsstelle zu bauen.

Ist das Thema Armut auch in Schwenningen präsent?

Schwenningen unterscheidet sich in Nichts vom Rest der Republik. Wer einmal in die Armutsfalle geraten ist, kommt nur schwer wieder heraus.

Trotz der derzeit guten Lage am Arbeitsmarkt klafft die Schere zwischen arm und reich auseinander. Was jedoch am meisten Sorge macht, ist die steigende Altersarmut, die sich in Schwenningen immer deutlicher zeigt.

Was bewirken die Einrichtungen des Diakonieladens und der Vesperkirche?

Mit ihnen werden wir niemals die Armut aus der Welt schaffen können. Beide bewirken aber, dass das Thema offensichtlich bleibt – als Art Stachel im Fleisch. Sie sollen zeigen, dass dieses Angebot auch weiterhin unabdingbar ist.

Für die Betroffenen, die das Angebot wahrnehmen, ist es wichtig, in Gemeinschaft zu erfahren, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein sind. Das entlastet und ändert etwas an der inneren Befindlichkeit. Eine Besucherin in Stuttgart hat einmal gesagt: "Die Vesperkirche ist mein Weihnachtsgeschenk." Das umschreibt gut, dass die Einrichtung etwas Besonderes, auf begrenzte Zeit ist, das die Besucher zu schätzen wissen und wovon sie das Jahr über zehren können.

Was macht die Vesperkirche für Sie ganz persönlich aus?

Wenn die Kirche im Alltag zum Arbeitsplatz für mich wird, ist das etwas ganz Besonderes. Auf die Arbeit fällt ein einmaliger Glanz. Im Schutz der Kirchenmauern sind es andere Begegnungen, die ich mit Menschen machen darf. Und diese nach einem Jahr wiederzusehen, darauf freue ich mich ebenso. Die Fragen stellte Mareike Kratt.