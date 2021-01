Villingen-Schwenningen Der Countdown zur Wahl läuft

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Vorbereitungen zur Landtagswahl am 14. März laufen bereits. Bis Donnerstag, 18 Uhr, war es möglich, beim Landratsamt Wahlvorschläge für den Wahlkreis 54 Villingen-Schwenningen einzureichen. Folgende Wahlvorschläge liegen nun vor: Grüne, CDU, AfD, SPD, FDP, die Basis, Die Linke, Freie Wähler, Klima­liste BW, ÖDP, W2020 und Volt. Der Kreiswahlausschuss wird in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 19. Januar, 16 Uhr, im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis die Wahlvorschläge prüfen und über deren Zulassung entscheiden.