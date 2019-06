Villingen-Schwenningen Umwandlung des Lyautey-Geländes verzögert sich

Als "städtebauliche Bereiche rung" sieht Uwe Birk, Vorstand DBA Deutsche Bauwert AG aus Baden-Baden, die Umwandlung des ehemaligen Kaseren-Areals Lyautey entlang der Kirnacher Straße in Villingen in ein neues Gebiet für Wohnbebauung und Gewerbeflächen. Doch dem Investor, der den Großteil des Geländes inklusive der denkmalgeschützten Gebäude im September vergangenen Jahres gekauft hat, reißt allmählich der Geduldsfaden. Schuld daran sind Anforderungen an den Denkmalschutz.

Verzögerungen

"Seit einem dreiviertel Jahr sind wir mit dem Landesdenkmalamt in Kontakt", berichtet Birk, "und ständig gab es weitere Nachfrage, sodass wir verschiedenste Änderungen vorlegen mussten." Nun reicht es dem Vorstand der DBA jedoch. Im derzeitigen konkreten Fall geht es um den Dachgeschossausbau der Mannschaftsgebäude (Baujahr 1914), in denen knapp 120 Wohnungen untergebracht werden sollen. Laut Birk störe sich das Landesdenkmalamt daran, dass die DBA hier Balkone und Dachöffnungen plant, um auch in den Dachgeschosswohnungen für gute Lichtverhältnisse zu sorgen. "Man wünsche sich einen ›minimalinvasiven Eingriff‹", zitiert Birk die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde, also: quasi keine Veränderung, nur Erhaltung.