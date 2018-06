Villingen-Schwenningen Den Borkenkäfer und Orkan Lothar gemeistert

"Über all die Jahre seines Wirkens hat Hubert Mosbacher im Schwarzwald-Baar-Kreis der Forstverwaltung Kontinuität gegeben, die ehemals eigenständigen Verwaltungseinheiten nach der Verwaltungsstrukturreform im Jahr 2005 im Landratsamt zusammengeführt, ein starkes und kooperatives Team aufgebaut, sich vor allem stark für den Kommunalwald und dessen betriebswirtschaftliche Ausrichtung eingesetzt und den Mitarbeitern den Rücken gestärkt", dankte Landrat Sven Hinterseh dem langjährigen Forstamtsleiter Hubert Mosbacher und überreichte ihm die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand.

Hubert Mosbacher trat 1993 seinen Dienst als Leiter des damaligen Forstamts Blumberg mit Sitz in Donaueschingen an. Er war im Schwarzwald-Baar-Kreis somit 25 Jahre Leiter einer unteren Forstbehörde. Wie bei allen Forstamtsleitern dieser Zeit, prägten Reformen der Forstverwaltung und Naturkatastrophen den Arbeitsalltag. Hubert Mosbacher leitete von Beginn an das große Forstamt mit anfangs 67 Mitarbeitern. Er war immer ein beherzter Befürworter des Einheitsforstamts, war 2004 maßgeblich daran beteiligt, dass dort die Ausgliederung des Staatswalds verhindert werden konnte.

In seiner Zeit als Amtsleiter hatte er einige Herausforderungen zu meistern, wie beispielsweise die Folgen des Jahrhundertorkans Lothar vom 26. Dezember 1999 oder die Massenerkrankung des Waldes durch Borkenkäfer im Jahr 2003. Während seiner Amtszeit wurden unter Hseiner Gesamtregie rund 3,7 Millionen Festmeter Holz (125 000 LKW-Ladungen) mit einem Gesamtumsatz von rund 250 Millionen Euro eingeschlagen und vermarktet.