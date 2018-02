Villingen-Schwenningen Den Anliegern graut es vor der Vollsperrung

Bis Ende April sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Was ab Mai folgt, führt dann zu einer vollkommen neuen Situation rund um das "Herzstück", wie es Erich Hargina vom Stadtbauamt nennt. Der Kreuzungsbereich von Marktplatz, Spittelstraße, Dauchinger Straße und Auf der Lehr wird vollständig gesperrt, um insgesamt drei Bushaltestellen sowie den Kreisverkehr in diesem Bereich einzurichten. Die Spittelstraße wird hierzu ab der Winkelstraße nicht mehr befahrbar sein, am Marktplatz wird es für Anwohner- und Lieferverkehr eine Wendemöglichkeit geben, um in Richtung Marktstraße wieder hinunter zu fahren und von der Sturmbühlstraße kommend bleibt nur das Abbiegen in Richtung Marktplatz. Damit Busse vom Busbahnhof abfahren können, wird die Fahrtrichtung in der Marktstraße wieder umgekehrt – so wie es im Sommer bereits der Fall war.