Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Karl Rombach MdL (CDU, Wahlkreis Villingen-Schwenningen), der Senioren-Union Schwarzwald-Baar und der Jungen-Union Schwarzwald-Baar kommt am Mittwoch, 14. November 2018 der Demografiebauftragte des Landes, Thaddäus Kunzmann, nach Villingen-Schwenningen. In Vortrag und Gespräch mit Kunzmann um 18.30 Uhr bei der AOK in Villingen-Schwenningen sollen die Herausforderung des demografischen Wandels und Lösungsansätze erörtert werden. Anmeldung unter Telefon 07722/91 69 99, Fax 07722/86 66 06, karl.rombach@cdu.landtag-bw.de