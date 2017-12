Villingen-Schwenningen Defibrillatoren retten Leben

Ein automatisierter externer Defibrillator ist ein medizinisches Gerät zur Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen durch Abgabe von Stromstößen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es schätzungsweise über 200 AED-Standorte, zum Beispiel in Schulen, Firmen, öffentlichen Gebäuden .

Um die neue Technik im Sinne der Patienten optimal zu nutzen, sollten die AED- Standorte im Einsatzleitsystem der Integrierten Leitstelle erfasst werden.

Hintergrund der Idee ist, dass bereits während einem Notruf, ermittelt werden kann, ob eventuell in der Nähe zum Notfallort ein AED-Gerät stationiert ist. In diesem Fall könnte der Leitstellendisponent dem Ersthelfer den AED-Standort nennen und ihn zur Anwendung des Gerätes auffordern. Die neue Integrierte Leitstelle, die am Standort gegenüber dem Schwarzwald-Baar-Klinikumin Betrieb ist, bietet mit der neusten Leitstellentechnik vielfältige neue Optionen.