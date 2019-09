Villingen-Schwenningen Defekter Regler stoppt Wasserversorgung

Dieser Druckregler sorgt – vereinfacht ausgedrückt – für einen konstanten Wasserdruck. Aufgrund der Höhe des Hochbehälters Türnleberg wäre ohne Druckregelung im Waldeckschacht ein um etwa ein Bar höherer Druck im Verteilnetz der sogenannten Schwenninger Hochzone. Mit diesem erhöhten Druck besteht für das Leitungsnetz der Hochzone jedoch eine gewisse Rohrbruchgefahr, heißt es in der Mitteilung. Der Regler hat die Aufgabe, den Ausgangsdruck für das Verteilnetz auf einem konstanten Druck zu halten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Durch eine nicht nachvollziehbare Fehlfunktion wurde jedoch zu wenig Wasser aus dem Waldeckschacht in die Hochzone weitergegeben, wodurch der Druck der Wasserversorgung in den höheren Gebieten zur Versorgung nicht mehr ausreichte.

Am Samstagnachmittag wurde das Leitungsnetz im Stadtbezirk Schwenningen vorsorglich gespült. Der Bereitschaftsdiensthabende, Ingenieur Dieter Forelle, erklärt: "Für die Netzspülungen haben unsere Mitarbeiter dem Netz an bestimmten Hydranten Wasser entnommen, sodass eventuell vorhandene Luft im Netz sowie Partikel entfernt wurden." Die SVS behält den Druckregler unter besonderer Beobachtung und Kontrolle.