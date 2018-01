Schaurig-schön geht es am Freitagabend beim Eröffnungsball der Narrenzunft Schwenningen zu: Im Beethovenhaus, in dem der Ball letztmalig stattfindet, wimmelt es nur so von Geistern, Zombies und Vampiren. Kein Wunder, hat doch die Zunft zu "Beethovens Gruselkabinett" eingeladen. In bewährter Manier eröffnen Hansel, Moosmulle und Schantle, begleitet von den Klängen der Stadtmusik Schwenningen, den Ball, ehe das bunte Programm die Zuschauer in seinen Grusel-Bann zieht. Am Samstag wird der Ball um 19.46 Uhr wiederholt und die Ära Beethovenhaus endgültig beendet. Foto: Marull