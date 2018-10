Villingen-Schwenningen De Michel und Frau Pflug legen los

VS-Schwenningen. Zu Gast im Café Häring Andrea Pflug und Michael Schopfer. Mit ihrem neuen Programm "Wer länger lebt, ist kürzer tot" feiern die beiden Protagonisten Premiere im heimischen Schwenningen. Vom Alltäglichen bis zum Banalen, zum Ablachen, Schmunzeln und Schenkel klopfen, soll das Programm sein. Michel der scharfzüngige, dauernörgelnden, floralen After Show Designer mit der Pflegestufe sechs und sieben, und den weiblichen Rammklotz Andrea Pflug mit deutlichem Hang zur Emanzipation, am Rande des alltäglichen Irrsinns.

Harmonisch und vertraut wie kurz vor der Scheidung, bieten De Michel und Frau Pflug höchst skurrile Alltagsgeschichten, die das Leben so schreibt. Die Zuschauer erleben Michel bei seinen täglichen Yogaübungen auf dem Laufband. Dabei erklärt er, warum er bei frischer Seeluft an einen alten Hering vor dem Ventilator denkt und warum Michel bei Kreuzfahrten immer Innenkabine mit Balkon bucht. Warum die Möwen wegen Andrea mal wieder auf dem Rücken fliegen und warum sie sich auf der MS Paarship entblättert, sind Tatsachen, die das Duo auf seine bekannte Art und Weise dem Zuschauer näher bringt. Diese dürfen sich nicht wundern, wenn die stadtbekannte Käthe Schlenker Abschied nimmt und ihrem Gatten, dem Karle, den finalen Marsch bläst. Erklärt wird auch, was das Schengen-Abkommen mit der Prostata des Partners zu tun hat und warum im Seniorenstift "Haus Altenglück" plötzlich Salmonellen im Tiramisu auftauchen.

Weitere Informationen: Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten zum Vorverkaufspreis von 14 Euro gibt es ab sofort im Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25 und über die Homepage unter www.michelundfraupflug.de. Eventuelle Restkarten sind für 16 Euro an der Abendkasse erhältlich.