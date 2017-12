Villingen-Schwenningen DB beschert der Eisenbahnergewerkschaft neue Mitglieder

Erfreulich aus Sicht des Vorsitzenden war die Tatsache, dass sich der Mitgliederbestand im Ortsverband im Laufe des Jahres wieder erhöht hat, was auch Walter Greiner für seinen Bezirk berichten konnte. Mit ein Grund dafür war die Tatsache, dass die DB AG wieder vermehrt Personal einstellt, nachdem in den vergangenen Jahren Personal abgebaut wurde.

Sowohl Kurt Weiß als auch Walter Greiner betonten die Notwendigkeit eines hohen Organisationsgrades, um mit einer starken Gewerkschaft berechtigte Forderungen durchzusetzen. So sei es der EVG erstmals einer Gewerkschaft gelungen, bei den Tarifverhandlungen ein Wahlmodell durchzusetzen, bei dem die Beschäftigten über eine kürzere Arbeitszeit, mehr Urlaub oder einen höheren Lohn entscheiden konnten. Wie Kassierer Christian Meßmer berichten konnte, ist auch die finanzielle Ausstattung des Ortsverbandes in Ordnung, sodass auch in Zukunft die Beibehaltung eines Büros in Villingen gesichert ist, wobei die regelmäßigen Sprechzeiten von den Mitgliedern gerne in Anspruch genommen werden. Auch über die Aktivitäten der Seniorengruppe mit ihren regelmäßigen Zusammenkünften, Halbtagsausflügen und Treffen mit den Kollegen von anderen Ortsverbänden berichtete Kurt Weiß.

In seinem Referat ging Walter Greiner auf die derzeitige aktuelle Lage ein und hofft auf eine schnelle Regierungsbildung in Deutschland – und fordert von der künftigen Regierung klare verkehrspolitische Weichenstellungen. "Die neue Regierung, die vielleicht mit der alten identisch ist, muss endlich die ökologische Verkehrswende anpacken", so Greiner. "Bisher hat die Schiene die schönen Worte bekommen, die Straße aber das Geld. So kann es nicht weitergehen. In der Verkehrspolitik der Zukunft muss die Schiene als der ökologisch sinnvollste Verkehrsträger eine Schlüsselrolle spielen", so der Gast aus Karlsruhe.