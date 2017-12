Villingen-Schwenningen Dass der Funke nicht unheilvoll überspringt

Villingen-Schwenningen. Es passierte vor fast zehn Jahren, beim Jahreswechsel 2008/2009, als eine Silvesterrakete ins Münsterzentrum einschlug und dort einen verheerenden Großbrand entfachte. Mehrere Millionen Euro Sachschaden entstanden – und nur mit viel Glück konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weite Teile der Altstadt verhindert werden. In den historischen Gemäuern, die dicht an dicht beieinander liegen, eine schwierige Großaufgabe für die Feuerwehr. Dieser mussten sich die Wehrleute bekanntlich auch in diesem Jahr stellen, als es in der Gerberstraße in Villingen ebenfalls zu einem Brand gekommen war, der dank des umsichtigen Eingreifens der Feuerwehr glimpflich endete.

Gerade in der Silvesternacht, wenn die Bürger Böller und Raketen zünden, um das neue Jahr zu begrüßen, ist die Brandgefahr besonders hoch. Auch im vergangenen Jahr zeigte sich das – in der Wöschhalde setzte eine fehlgeleitete Silvesterrakete am Neujahrsmorgen 2017 einen Balkon in Brand – nicht auszudenken, wenn das in der historischen, eng bebauten Innenstadt passiert wäre.

Am 6. November 2009 wurde das Abbrennverbot für die Villinger Innenstadt sowie den Schwenninger Bereich "Ob dem Brückle" zum ersten Mal durch das Bürgeramt des Oberzentrums erlassen.