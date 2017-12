Villingen-Schwenningen Das Wunder der Weihnacht begreifen

VS-Schwenningen. In Scharen strömten die Gläubigen in die Christmetten, Eucharistie- und Krippenfeiern. Musikalisch bereicherten der Kirchenchor, Organist Peter Hirsch und diverse andere Musiker die kirchlichen Veranstaltungen. Zu einem Geheimtipp und weihnachtlichen Höhepunkt an Heiligabend entwickelten sich die Krippenfeiern. Vielen Gläubigen und Familien mit Kindern bieten sie die Gelegenheit, vielfach noch vor der Bescherung das Fest der Liebe zu feiern.

Eine der aussagestarken Krippenfeiern fand unter der Leitung von Koordinatorin Gabriele Speck in der Pfarrkirche St. Franziskus am frühen Heiligabend statt. Neun Erstkommunionkinder und elf Kinder der Pfarrgemeinde zwischen sechs und zehn Jahren präsentierten die Weihnachtsgeschichte auf beeindruckende Art. Kindliche Unbekümmertheit mischte sich mit intensivem und lebendigem Spiel, so dass sich für alle Gläubigen der Sinn des Weihnachtsfestes auf eine einprägsame Art erneuerte. Nahezu authentisch einfach wirkten der Wunsch der schwangeren Maria und ihres Ehemanns Josef nach einer Bleibe, die Abweisung aus einem Wirtshaus und das Erscheinen eines Engels, der ihnen den Weg wies. Auch die Ankunft in einem Stall in Bethlehem, der Besuch der mitfühlenden Hirten mitsamt ihren Schafen und den Stalltieren verfehlten nicht ihre Wirkung. Die Weihnachtsbotschaft von der Errettung der Menschheit, Frieden und Miteinander war klar.

Den Organisatorinnen, unter denen sich auch mehrere Mütter befanden, welche die Krippenfeier mit den Kindern in den vergangenen Wochen vorbereiteten, war es gelungen, alle Kinder und die Gläubigen interaktiv in das Krippenspiel einzubeziehen. So lud Gabriele Speck die Kinder nach der Geburt von Jesus Christ dazu ein, noch während der Feier das in der Krippe eingebettete Kind zu besuchen. Und es gelang, die Geschichte auf welcher das Weihnachtsfest beruht und die Kirche insgesamt auf besondere Weise begreifbar zu machen.