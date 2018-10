Villingen-Schwenningen "Das wird ein wahres Schmuckstück"

Anschließend werden die alten Räumlichkeiten für den Stadionsprecher zurückgebaut und die Glasfassaden an der Vorder- und Rückseite eingebaut. In zwei Wochen sollen zudem die Arbeiten für den Aufzug beginnen, um den herum die Treppen des dritten Fluchtwegs verlaufen. Insgesamt können in den Logen künftig 200 Personen untergebracht werden, zudem entstehen Nebenräume für Sanitäranlagen, Lager, Küche und die Stadionsprecherkabine.