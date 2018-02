Villingen-Schwenningen "Das war zuviel"

Allerdings, so sagte Südwestmetall-Geschäftsführer Ralph Wurster bei der Mitgliederversammlung in der Neuen Tonhalle in Villingen, stelle der Tarifabschluss von 4,3 Prozent mehr Lohn "eine extrem hohe Belastung für einen Großteil der Mitgliedsunternehmen dar. "Im ländlichen Raum ist die Akzeptanz nicht so hoch, wir haben einen deutlichen Hinweis erhalten, dass das zuviel war", so Wurster, der von einem "extrem schweren Weg" für die Unternehmen sprach, denn der Abschluss werde sich auf die Rendite auswirken. 40 von 90 Mitgliedsfirmen nahmen an der Versammlung teil.

Enttäuscht ist Südwestmetall vom Koalitionsvertrag zur Groko. Als sehr negativ bewertet der Arbeitgeberverband die geplanten Beschränkungen bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen, vermisst "wachstumsfördernde Reformen" wie in Frankreich und fordert eine "viel stärker zukunftsorientierte Politik, die unseren Standort auch für schlechtere Zeiten wetterfest macht". Lichtblicke im Koalitionsvertrag seien unter anderem das geplante Einwanderungsgesetz und das Bekenntnis zum flächendeckenden Ausbau von Giga-Netzen, sagte Schulz, der von "Gefahren" für die Wirtschaft unter anderem durch den Brexit sprach.