Villingen-Schwenningen Das Osemali ist an seinem Platz

Angeführt wurde der fröhliche Umzug von der Musikkapelle, gefolgt von den närrischen Abteilungen der Osemali-Zunft. In ihrer Mitte immerhin ein neuer Jünger, der die geballte Mithilfe seiner Kollegen brauchte, um den närrischen Geist in der Sänfte durch den Ort zu tragen.

Das Wetter war winterlich, tat dem fröhlichen Fasnetsauftakt am Dorfbrunnen jedoch keinen Abbruch. Dem neuen Narrenvatter Axel Neugart fiel die besondere Ehre zu, die mehrheitlich aktiven Narren und die halbwegs zahlreichen zivilen Zuschauer zu begrüßen. Zeremonien-Meisterin Kerstin Neugart brauchte keine Überzeugungsarbeit zu leisten, denn Jenny Münch und Nathalie Egle stimmten den zehn Geboten der Osemali überzeugt zu. Sie gelobten im achten Gebot, dass wen ein Osemali anfängt zu singen, sie mitmachen und mindestens in doppelter Lautstärke mitsingen, was auch für das Schunkeln und andere Arten von Stimmung gilt.

Das traditionelle grüne Gießkännchen mit dem klares Tannheimer Brunnenwasser hatte Kerstin Neugart eigens von zu Hause mitgebracht, denn die örtlichen Brunnen sind den Winter über seit Jahren trockengelegt. Bei einer etwa unvorhergesehenen Ganzkörpertaufe hatte sie ihre liebe Mühe gehabt. Die Kinder-Osemali bekamen am Narrenbrunnen ihr Narrengesicht. Somit wurden Simon Haigis, Leon Keller und Marlon Wallis am Narrenbrunnen sozusagen von allen Gedanken, die nichts mit Fasnacht zu tun haben, reingewaschen.