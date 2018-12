Villingen-Schwenningen Das neue Jahr wartet nicht auf Unentschlossene

"Nylon öffnet Fabriktore

"Was machsch an Silvester?" Für diese Frage findet ihr mit der Party im "Nylon" in Rottweil die richtige Antwort. Nach zwei Jahren Pause öffnet es wieder seine Fabriktore. Also schmeißt euch mal wieder so richtig in Schale! Gespielt wird all mixed up. Karten gibt’s ab acht Euro im Vorverkauf, Einlass ist ab 22 Uhr.

Partyboot "MS Stuttgart"