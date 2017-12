Villingen-Schwenningen Das Motto ist nach wie vor Programm

VS-Schwenningen. In der gesamten Vesperkirchen-Tradition in Baden-Württemberg nimmt der Standort in der Pauluskirche eine wichtige Rolle ein. Denn das Motto sei im Vorfeld der ersten Vesperkirche in Schwenningen vor 14 Jahren entstanden, berichtet der Pauluskirchen-Pfarrer Andreas Güntter. "Die Verantwortlichen haben diesen Satz als überzeugend empfunden – noch nicht wissend, wie sich die Vesperkirche überhaupt entwickelt." Heute gilt das Motto noch immer und ist von zahlreichen anderen Kirchen übernommen worden, weiß Güntter. Zusammen mit Diakonie-Pfarrerin Karin Ott und Pastor Hans-Ulrich Hofmann von der evangelisch-methodistischen Kirche organisiert und betreut er das Sozialprojekt.

Besonders in Städten der Größenordnung von VS stehe nicht nur der Aspekt des günstigen, sondern auch des gemeinsamen Essens im Vordergrund. "Das ist die Stärke unserer Vesperkirche", meint der Pauluskirchen-Pfarrer. Zum einen werde die immer weiter auseinanderklaffende Gerechtigkeitsschere in der Gesellschaft angeprangert, zum anderen aufgezeigt, wie wichtig menschliche Begegnungen sind.

Diese Begegnungen bereichern werden in jedem Fall wieder die zahlreichen Ehrenamtlichen, die im Service, hinter der Essens- und Kuchentheke sowie in der Spülküche tätig sind. Über mangelnde Beteiligung konnte sich das Organisationsteam in den vergangenen Jahren eigentlich nie beklagen, wenngleich ein Generationswechsel immer offensichtlicher wird. "Aus Altersgründen scheiden zunehmend diejenigen Ehrenamtlichen aus, die von Anfang an dabei waren", erklärt Güntter. Rund ein Drittel machten nunmehr die "Neuen" aus. Das sei zwar eine gute Mischung, aber viele Neue seien nur ein Jahr dabei. Deshalb werde das Team erstmals während der Vesperkirchenzeit eine Befragung der Teilnehmer durchführen. "Wir möchten gerne erfahren, was die Menschen an die Vesperkirche bindet und was sie dazu bringt, nach einem Jahr wieder etwas anderes zu machen", erklärt der Pfarrer.