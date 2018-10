Villingen-Schwenningen Das Land, auf dem die Region gedeihen kann

Schwarzwald-Baar-Kreis. Für die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes sind Gewerbeflächen ein zentrales Thema. Neben ihrer Verfügbarkeit spielt auch die Erschließung und Abstimmung mit Kommunen und Genehmigungsbehörden eine wesentliche Rolle. In einem gemeinsamen Untersuchungsbericht veröffentlichen IHK und Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg nun Lösungsansätze und Praxisbeispiele für mehr Wirtschaftskraft und regionale Entwicklungsmöglichkeiten.

Zentrale Erfolgsfaktoren sind: Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Betrieb und Kommune, eine nachvollziehbare Darstellung des Bedarfs und eine breite Kommunikation der Gewerbeflächenthematik auf allen politischen Ebenen. "Unsere Region ist geprägt durch innovative und produktionsorientierte Unternehmen", so Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Diese Unternehmen sichern die Wirtschaftskraft unserer Region. Deshalb brauchen sie auch bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Region."

Die gemeinsame Untersuchung von Regionalverband und IHK sei ein klares Signal, dass Wirtschaft und kommunale Familie in der Region an einem Strang ziehen. Denn bei allen erfolgreichen Standortentwicklungen gebe es nach wie vor noch Potenziale zur Zusammenarbeit, beispielsweise in der konsequenten Kommunikation der Bedeutung von Flächen in Richtung Bürgerschaft oder Landespolitik und -behörden. Marcel Herzberg, Direktor des Regionalverbandes, betont die kommunale Sichtweise: "Das Ausweisen und Entwickeln von Fläche ist eines der höchsten Güter der kommunalen Selbstverwaltung."