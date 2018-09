Villingen-Schwenningen "Das lässt einen nachts nicht ruhig schlafen"

VS-Schwenningen. "Eigentlich sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels", sagt Massimiliano Gianotti. Damit spricht der Geschäftsführer des Eiscafés Dolomiti auf dem Muslenplatz die Zeit nach den großen Baustellen an. In der Tat sollen künftig das am Standort des ’sRössle entstehende Einkaufszentrum "Forum VS" und ein rundum sanierter Muslenplatz die Schwenninger Innenstadt beleben. Doch den 39-Jährigen plagen derzeit Sorgen, von angesprochenem Licht gar nicht mehr profitieren zu können.

"Ursprünglich hieß es, dass die Muslenplatz-Sanierung zeitlich nach dem Forum VS kommt oder startet", sagt Gianotti. Vor kurzem habe er nun jedoch von einem Mitarbeiter der Stadt erfahren, dass die Sanierung des Platzes bereits im kommenden Februar beginnen soll. Damit hat er nicht gerechnet. "Wenn das ganze Jahr 2019 über eine Baustelle ist, ist meine Existenz gefährdet", befürchtet der 39-Jährige. "Das lässt einen nachts nicht ruhig schlafen."

Gianotti ist richtig informiert. "Laut aktuellem Plan soll im ersten Halbjahr 2019 mit der Sanierung des Muslenplatzes begonnen werden", bestätigt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Allerdings sei niemals vorgesehen gewesen, den Muslenplatz zeitlich versetzt zum Bau des Forums zu sanieren. "Um den Geschäftstreibenden eben nicht zuzumuten, dass zwei Jahre lang die eine und im Anschluss ein Jahr lang die andere Baustelle vorhanden ist, sollten die Maßnahmen von Anfang an koordiniert werden."