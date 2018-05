Villingen-Schwenningen Das Komasaufen ist wieder angesagter

Schwarzwald-Baar-Kreis. In der Region gab es laut der AOK seit 2013 einen rückläufigen Trend was die Krankenhausfälle wegen Alkohols anbelangt. Allerdings ist 2017 die Zahl derer, die wegen Alkoholmissbrauchs stationär in Behandlung waren, wieder gestiegen, nämlich auf 305 Personen, 31 mehr als im Vorjahr. Davon wurden 115 Personen wegen eines akuten Rauschs in eine Klinik eingeliefert. Auch bei diesem sogenannten "Komatrinken" kam es nach einem langjährigen Rückgang der Fallzahlen 2017 erstmals wieder zu einem Anstieg. Allerdings wurde das hohe Ausgangsniveau von 2013 (137 Fälle) noch nicht erreicht. Am häufigsten tritt Komatrinken bei der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen auf. 2017 wurden 21 junge Menschen aus dem Landkreis in diesem Alter betrunken in eine Klinik eingeliefert. Die Quote der Betroffenen in der jeweiligen Altersgruppe ist bei 15- bis 19-Jährigen fast doppelt so hoch wie bei 20- bis 24-Jährigen. Außerdem auffällig: Es sind in dieser jüngeren Altersgruppe fast gleich viele Frauen wie Männer betroffen. Bei den Älteren kommen deutlich mehr Männer im Vollrausch in eine Klinik. "Die Entwicklung zeigt, dass wir weiterhin präventiv gegen Alkoholmissbrauch tätig sein müssen", sagt Giuseppe Palilla, Leiter des Sozialen Dienstes bei der regionalen AOK.