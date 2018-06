Villingen-Schwenningen Das Hirn entscheidet über den Kauf

VS-Schwenningen. Wie kann es sein, dass ein teurer Preis plötzlich günstig aussieht? Warum kaufen Menschen bei der Konkurrenz? Welche unterbewussten Mechanismen führen zur Kaufentscheidung? Wann spricht ein Preis das Kundengehirn so an, damit der Kunde kauft? Themen wie diese transportiert Kai-Markus Müller mit Esprit und Überraschungseffekten von der Theorie in die Praxis. Er spricht in der Reihe "Studium Generale" am Mittwoch, 13. Juni, um 18 Uhr am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen, im Hörsaal E 0.02, Jakob-Kienzle-Straße 17.