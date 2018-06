Villingen-Schwenningen Das große Taktieren im Vor-Wahlkampf

Vier potenzielle Kandidaten stehen bereits im Rampenlicht: die TDVS-Chefin Marina Kloiber-Jung – Marke taffe Business-Lady, die es sogar mit den Zahlen kann und den völlig vernachlässigten Bauhof-Haushalt auf Vordermann gebracht hat. Der OB-Referent Jörg Röber, der viel zu selbstbewusst scheint, als dass er sich zeitlebens hinter einem Oberbürgermeister verstecken könnte und seit etwa einem halben Jahr unübersehbar aus Kubons Schatten getreten ist. Der italienische Sportsgeist Gaetano Cristilli, der sich von allgemein üblichen (Verwaltungs-)Zwängen befreit und ganz ungeniert mit seinem guten Gespür für Menschen und seiner Beharrlichkeit, nicht einfache Situationen zu meistern, die Wählerherzen erobern will. Und der ewig sympathische Jürgen Roth, der Netzwerker mit dem guten Draht in die höhere Politik, der den Heimat-Joker ziehen kann und seine ersten Gehversuche in der Kommunalpolitik sogar in der Stadtverwaltung getan hat, nach der er jetzt die Fühler ausstreckt.

Ein Quartett, das mindestens noch zum Quintett oder Sextett werden könnte und das schon vermuten lässt, dass es das mit dem ersten Wahlgang am 7. Oktober nicht gewesen sein wird. Ein zweiter Wahlgang wird angesichts der zu erwartenden Fülle an Namen auf dem Wahlzettel und der durchaus mehreren wählbaren Alternativen für die Bürger wahrscheinlich. Und genau darin liegt die Krux: Die Konkurrenten werden sich vor dem ersten Wahlgang nicht allzu hart anfassen – gut möglich, dass man im vermuteten zweiten Wahlgang nämlich auf die Wähler eines der unterlegenen Kontrahenten angewiesen ist und diese dann bei einem möglichen Verzicht "ihres" Favoriten für sich selbst gewinnen möchte. Vielleicht erhofft man sich von diesen sogar bei einem möglichen Nicht-Antreten im zweiten Wahlgang eine Wahlempfehlung für die eigene Person. So kommt es, dass in den Teams der potenziellen Kandidaten schon vor Start der Bewerbungsfrist taktiert wird. Sie alle werden einen langen Atem brauchen, dass ihnen nicht schon vor dem potenziellen zweiten Wahlgang, der am 21. Oktober stattfinden würde, die Puste ausgeht.

Nur Einer beobachtet den Vor-Wahlkampf schmunzelnd aus sicherer Distanz und hat ob der Überraschungen im Bewerberfeld noch richtig gut lachen: der amtierende OB Rupert Kubon. Noch jedenfalls, denn sollten sich weitere Amtsleiter aus VS für eine Kandidatur interessieren, wird die Personaldecke in den Amtsleiterrunden langsam dünn.