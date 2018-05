Villingen-Schwenningen Das Geld nicht wert?

Die künftige Trägerschaft für das Jugendkulturzentrum auf dem Klosterhof ist noch immer heiß diskutiert und umkämpft. Immer weiter zögert sich die Ausschreibung heraus. Im Verwaltungsausschuss am Mittwoch hagelte es nicht nur seitens der Gemeinderäte, sondern auch von höchster Stelle harsche Kritik: "Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr auf diese ständigen Probleme", gab Oberbürgermeister Rupert Kubon zu. Seitens der Ausschussmitglieder war angemerkt worden, was man hinter vorgehaltener Hand in Verwaltungskreisen schon lange munkelt: Die Profis, die sich mit der Ausschreibung befassen sollen, sollen anstatt mit profunder Kenntnis mit ständigen Rückfragen an die jeweiligen Ämter daherkommen. "Das ist doch rausgeschmissenes Geld", wetterte deshalb bereits die CDU-Sprecherin Renate Breuning.

Dennoch gibt man die Hoffnung nicht auf. Die Stadtverwaltung rechnet mit der Vergabe der Trägerschaft im Sommer.