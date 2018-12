Villingen-Schwenningen Das Freibad war die zweite Heimat

Keine echte Alternative

Mit dem Ende des Freibads 2004 ging auch die Ära dieser Feste zu Ende. "Das war herb für uns", erinnert sich Fred Meckes. Zumal das Sommerfest eine wichtige Einnahmequelle für den SSC gewesen sei. Übrig geblieben ist ein Wettkampftag mit Vorführungen, der im Villinger Hallenbad stattfindet.

Zwar gibt es in Villingen auch ein Freibad, aber eine richtige Alternative sei das für die Schwenninger nicht. Es ist halt einfach nicht zu Fuß zu erreichen. Nicht wie früher, als Meckes mit seinen Kumpels noch vor der Schule schnell zum Schwimmen gegangen ist.

Den Moment, als das Becken des Schwenninger Freibads zugeschüttet wurde, den wollte sich Meckes "nicht antun", erzählt er. Aber er erinnert sich an die Podiumsdiskussion vor der Schließung. Er saß für den SSC auf dem Podium und "war einer der wenigen, der immer wieder tosenden Applaus erhalten hat". Fred Meckes gehörte zu den Diskussionsteilnehmern, die forderten, das Bad solle offen bleiben. Trotzdem müsse er fairerweise sagen, dass das Freibad nicht zu halten gewesen wäre. Der Zustand war zu schlecht, die Sanierung zu teuer.

Noch heute bedauert der 57-Jährige, dass die Stadt die Pläne von einst verworfen hatte, ein Hallen- und Freibad im Zentralbereich zu bauen. Eines für alle Bürger. "Ich finde, da hat man in Villingen-Schwenningen einige Chancen vertan, um die Stadt zusammenwachsen zu lassen." Stattdessen wurde das Neckarbad gebaut. Neben dem Freibad, dem keine Zukunft beschieden war.

Haben Sie im Schwenninger Freibad das Schwimmen gelernt? Jeden Sommer mit ihren besten Freunden dort verbracht oder sich erstmals auf ein Drei-Meter-Brett gewagt? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erinnerungen ans Freibad mit uns teilen!

