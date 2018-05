Villingen-Schwenningen Das Festzelt tobt

Zum Glück war es früh am Abend, als "Papis Pumpels" die Festzeltbühne betraten, sonst hätte der Besucher das Highlight wohl nicht mehr mitbekommen. "Papis Pumpels" boten eine Schlagershow, die weit über eine Hommage an die deutschsprachigen Hits hinausreichte. Innerhalb kurzer Zeit sorgten sie mit einem Feuerwerk an Hits für eine super Stimmung, die während der folgenden vier Stunden nicht mehr abriss. Mit ihrer Gute-Laune-Musik tauchten sie das Publikum in die farbenfrohe und schrille Welt der Blütezeit des deutschen Schlagers ein. Die Zuhörer nahmen den zugespielten Ball wohlwollend auf und sorgten für eine brodelnde Stimmung im Zelt. Hits zum Mitfeiern und Mitsingen in Serie lieferten die Basis für einen unvergesslichen Stimmungsauftakt im Messefestzelt.

Ein enthusiastisches Publikum tanzte auf Stühlen, Bänken und sang bei Hits wie "Mendocino", "Tornero" oder "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", lautstark mit. Für einen Moment schien es keine Altersklassen mehr zu geben, denn unabhängig von der Lebenserfahrung gingen die Schlager wie von selbst über die Lippen.

Frontmann und Papi Rainer Vollmer und seine Pumples fühlten sich sichtbar wohl in der Neckarstadt. Die Kombination der Auswahl an Liedern saß perfekt. Songs wie Roger Whitakers "Albany" oder Demis Roussos "Good bye my love" – bei den einen weckten sie Erinnerungen, die anderen sangen einfach lauthals mit. In zwei Auftritten versprühten die Pumpels, die mit einem eigenen dreiköpfigen "Jugendblasorchester" angereist waren, den unvergänglichen Charme einer gesamten Musikgeneration. Bereitwillig gaben sie mehrere Zugaben. Dann beendeten die Stockacher mit der selbst komponierten Kult-Hymne an ihre Heimat "Wir lieben den Bodensee" endgültig ihr Spektakel.