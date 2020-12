Villingen-Schwenningen Das Fest 2020 – unvergesslich

Kuhreihen findet statt – Coronajahr hin oder her

Und dann war da noch der traditionelle Kuhreihen – Coronajahr hin oder her. Neben dem Oberbürgermeister Jürgen Roth durfte dabei auch der evangelische Dekan Wolfgang Rüter-Ebel stellvertretend für den ACK Besinnliches sprechen.

So wurde es in diesem Jahr eine besondere Nacht, eine "stille heilige Nacht", eine Nacht der Besinnung und Solidarität, eine Nacht in der Familie ohne Kneipengang, Gegröle, Menschenauflauf, auch wenn es vielen schmerzte, dass man nicht in einer vollen Kirche, eng beieinanderstehend gemeinsam die bekannten Weihnachtslieder sang und die Geburt Jesu feierte.

Auf das Friedenslicht aus Bethlehem aber musste nicht verzichtet werden – im Vilinger Münster, in der Nägelinskapelle und in der Johanneskirche brennt es seit Tagen – wer wollte konnte dort seine Kerze entzünden und das Licht Betlehems nach Hause in die eigene Wohnung tragen. Hier erinnert das Licht an die Menschen in aller Welt. An die wollen auch die beiden großen Kollekten der katholischen und evangelischen Kirchen erinnern. Mit den Aktionen "Adveniat" und "Brot für die Welt" werden Bedürftige in der ganzen Welt unterstützt.

Rund 500 Besucher konnte der "Weihnachtsgottesdienst" zum Heiligen Abend in der Johanneskirche vor den PC rufen. Der Gottesdienst wurde musikalisch durch Lea Decker (Gesang) Karin Haß (Oboe und Flöte) und Marius Mack (Orgel) gestaltet. Für den liturgischen Part zeigten sich Mareke Tschan , Karin Haß, Christine Janke und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel verantwortlich. Im Mittelpunkt stand die Heilung eines Aussätzigen. Dabei wurde ein Transfer zu heute gezogen, denn in der Corona Pandemie werden viele Menschen schnell zu Aussätzigen, die mit Angst, Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit zu leben haben.

Knapp 1500 Besucher zählte der Livestream am heiligen Abend aus der St. Konradskirche. Dekan Josef Fischer feierte in einer leeren Kirche zusammen mit einigen Kindern und Musikanten eine Kinderkrippenfeier. Die Kinder schlüpften in die Gestalten der Personen, die im Weihnachtsevangelium vorkommen und spielten das Geschehen in Bethlehem nach. Die Kirche war wie alle anderen Kirchen mit Christbäumen und Krippen festlich geschmückt. In seiner Predigt ging Fischer auf den Stern ein, der heute wie damals auf das Kind hinweist, das Freude, Versöhnung, Licht, Trost, Wärme, Geborgenheit, Liebe, Hoffnung und Zuversicht für alle Menschen ist.

Auf der Homepage der evangelischen Kirchen Villingens konnte man sich ebenfalls verschiedene Krippenspiele anschauen und die Kreativität der Organisatoren und Spieler bestaunen, die die die Botschaft von der Geburt des Gottessohnes verkündeten.

Mit Beethovens "Hymne an die Freude" zog Dekan Fischer am ersten Weihnachtsfeiertag in die leere St. Konradskirche ein. Die Familie Lienhart gestaltete mit Gesang, Orgel- und Instrumentalspiel den Gottesdienst mit. Dekan Fischer erinnerte in seiner Predigt, dass man hier und jetzt Weihnachten feiert und ermunterte die Menschen vor den Fernsehern und PC, dass man nicht wirklich allein ist. Er lud die Mitfeiernden ein, in den nächsten Tagen in die Gotteshäuser zu gehen, um sich dort, an der Krippe stehend, der Botschaft bewusst zu werden.