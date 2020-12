Villingen-Schwenningen Das "alte E-Werk" steht zum Verkauf

Gebäude bietet viele Möglichkeiten

Die Chancen hierfür sieht Preller durchaus, zumal sich in jüngster Zeit einiges im Umfeld getan hat, was das Objekt attraktiver macht. "Der Marktplatz und auch das ehemalige Emes-Areal werten die Gegend auf." Deshalb könne er sich durchaus auch vorstellen, dass insbesondere im Obergeschoss des E-Werks Wohnungen entstehen können.

Grundsätzlich biete das Objekt viele Möglichkeiten, da auch die einzelnen Etagen in ganz unterschiedlichem Zustand sind. "Wer einen Kauf ohne große Investitionen anstrebt, kann die Räume oben quasi direkt vermieten", sagt Preller. Das ehemalige "Urania" eine Etage tiefer sei auf den Rohbau rückgebaut worden, sodass man quasi bei null anfangen könnte. Das Erdgeschoss könnte für gewerbliche Zwecke interessant sein – so wie es bis vor ein paar Jahren vom Restaurant Bun Bun Burger vor dem Umzug an den Marktplatz genutzt wurde. "Das Untergeschoss ist an einen ­Spielothekbetreiber vermietet und das soll auch so bleiben", erklärt Preller. Der Makler erklärt, dass der Noch-Eigentümer des Gebäudes früher selbst die Spielothek betrieben habe, extra einen seriösen Nachfolger gesucht und gefunden habe und die Spielothek momentan vor allem Bestandsschutz hätte. "Auch wenn das in Stadtzentren nicht von allen gern gesehen ist, sollte dieser Bestandsschutz solange genutzt werden, solange es das Gesetz zulässt", lautet die Meinung des Maklers.

Die Chancen haben laut Markus Preller auch schon Interessenten wahrgenommen. Dies seien bislang drei an der Zahl, die zum Teil sogar schon klare Konzepte für das Objekt hätten vorlegen können.

Drei potenzielle Käufer sind interessiert

Zum Gebäude gehört auch noch der Parkplatz im rückwärtigen Bereich, der laut Preller nicht nur als solches dienen könnte, sondern durchaus auch für eine Gebäudeerweiterung Platz biete. "Für diejenigen, die nach dem Erwerb investieren wollen, wäre Potenzial vorhanden", betont Preller

Das "alte E-Werk" ist nicht etwa ein fiktiver Name, sondern darin begründet, dass in diesem Bauwerk im Jahr 1902 das Zeitalter der Elektrizität in Schwenningen begann. Von dort aus wurde Schwenningen mit Elektrizität versorgt. Zu Beginn waren es mehrere Tausend Lampen – Tendenz steigend.