Villingen-Schwenningen Darbietung hinterlässt eine breite, unsichtbare Blutspur auf der Bühne

Ob der Vater seine Tochter findet, ob die beiden Söhne eines eigensinnigen Patriarchen gegen ihren Vater schließlich rebellieren oder doch nicht, wird irgendwann nicht mehr wichtig. Dass das ekstatische Spiel von Stefan Leonhardsberger ehedem nicht zu einem Happy End führt, ist jedem Zuschauer bald klar. Schmid illustriert akustisch in sehr guter Abstimmung alle pantomimischen Künste seines agilen Kollegen im düsteren Rampenlicht vor ihm. Ähnlich früheren Tonkünstlern in Hörspielproduktionen erzeugt er die jeweils passenden Töne, egal ob aufkommender Wind, Telefonwartezeichen, das Gekreische einer Holzsäge oder auch mal das akustische Tagesschau-Logo. Zudem nutzt er die drei um ihn herum drapierten Gitarren für perfektes Spiel, wenn es tatsächlich um Musik geht. Leider bleiben die Stücke – ganz in der Manier der nur hochfrequent angespielten Rollen – nur jeweils angerissen. Nach eineinhalb Stunden war die "Rauhnacht" vorbei. Dann ging‘s zurück in die dunkle und verregnete Schwenninger Nacht.