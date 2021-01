Villingen-Schwenningen Dankbar für Hilfe im Schneechaos

Auch Nicole Weigel, alleinerziehende Mutter eines elfjährigen Sohnes, stand im Stau.

Sie geht zuerst zu Fuß

Sie kam von ihrer Arbeitsstelle in Rottweil und wollte nach Hause, ins Villinger Wohngebiet Haslach. Für den Weg braucht sie normalerweise eine knappe halbe Stunde. Jetzt war sie schon zweieinhalb Stunden unterwegs und entschied sich schließlich, das Auto in Weilersbach stehen zu lassen und den restlichen Weg zu Fuß zurückzulegen. "Ich wollte und konnte meinen Sohn nicht länger warten lassen", sagt sie.

Also stapfte sie entlang der Straße durch den Schnee, vorbei an wartenden Fahrzeugen. Einer der Lenker, der, wie sich herausstellte, in ­Weilersbach wohnt und fast schon zu Hause war, sprach sie an, erfuhr von ihrem Problem und handelte sofort. Er bot Nicole Weigel an, sie nach Hause zu bringen, wendete sein Allradfahrzeug und kämpfte sich mit ihr auf dem Beifahrersitz noch einmal eine gute halbe Stunde durch den Schneefall.

Der Mann stellte sich als Polizist heraus, der von der Polizeileitstelle in Konstanz auf dem Heimweg nach Weilersbach war und kurz vor seinem Ziel für eine dankbare Nicole Weigel noch einmal einen ordentlich langen Umweg auf sich nahm.