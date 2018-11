Villingen-Schwenningen Daniel benötigt lebenslang einen Muskeltrainer

Daniel habe sehr teure Spritzen verschrieben bekommen. Die habe die Kasse bezahlt, erklärt der Vater. Dann seien sie mit Daniel in die ­Galileo Uni Reha nach Köln gefahren und haben sich das Muskeltraining-Gerät für ein halbes Jahr geliehen. Daniel wird darauf gelegt und festgeschnallt, dann wird das Gerät in die Senkrechte hochgefahren und beginnt unter den Füßen zu vibrieren und regt die Muskulatur im gesamten Körper an, erläutert der Vater.

Nach einem Antrag an die Kasse habe diese das Ausleihen des Geräts auf ein halbes Jahr genehmigt und bezahlt, das zweite halbe Jahr habe die Deutsche Muskelstiftung "Philipp und Freunde" bezahlt, zeigt er auf.

Um auf diesem Gerät stehen zu können, benötige Daniel eine Unterschenkel-Orthese, also spezielle, maßgefertigte Schuhe, die er für die Powerplate benötigt und ohne diese er nicht stehen könne, so der Vater. Zweimal in der Woche fährt er mit Daniel zur Physiotherapie, aber die Orthese-Schuhe, sie kosten 3000 Euro, zahle die Kasse nicht.

Gerät kostet 10 500 Euro

Da Daniel diesen Muskeltrainer immer benötigen wird, will das Ehepaar Kamylin den Muskeltrainer kaufen. "Dieser Trainer kostet 10 500 Euro, und unsere finanziellen Mittel sind erschöpft", betont das Ehepaar.

Sie hoffen auf Hilfe

Es wendet sich hilfesuchend an die Mitmenschen in der Region. Wer helfen möchte, könne sich an die Israelitische Kultusgemeinde Rottweil-Villingen unter www.ikg-rottweil.de wenden.