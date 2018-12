Villingen-Schwenningen "Da hilft nur bauen, bauen, bauen"

Die Wartelisten der Baugenossenschaften in Villingen-Schwenningen sind nicht gerade kurz. Tausende von Menschen suchen im Oberzentrum vor allem eine erschwingliche Wohnung. Wie groß die Not in VS ist, dies weiß auch die Stadtverwaltung, sie hat eine Wohnraumstrategie entwickelt und in den politischen Gremien vorgestellt.

So heißt es in dem Papier unter anderem: Ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 lasse sich aus der positiven Bevölkerungsprognose für VS ein gesamtstädtischer Wohnungsneubaubedarf von rund 4 300 Wohneinheiten ableiten. Mittel- bis langfristig, damit ist die Spanne zwischen 2021 und 2030 gemeint, werden weitere rund 2 300 Wohneinheiten notwendig sein. In Villingen sollen sowohl in den Wohnungen der ehemaligen französischen Besatzungskräfte als auch auf dem Mangin-Gelände neue Wohnungen entstehen. In Schwenningen sollen am ehemaligen Klinikum, auf dem das Wohngebiet Eschelen geplant ist, unter anderem Wohnungen entstehen, ebenso im Lämmlisgrund; ein Teil des Geländes der alten Ziegelei ist ebenfalls für kleine günstige Wohnungen reserviert.

Keine Quote für Private