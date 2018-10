Villingen-Schwenningen "Da gehen wir mal lieber nicht hin"

Villingen-Schwenningen. Ein Teil der Gerberstraße ist seit Montag gesperrt. Grund dafür ist ein Neubauprojekt in der Gerberstraße 10/12. Fußgänger können den etwa 100 Meter langen Streckenabschnitt bis zur Johannitergasse passieren. Für Autofahrer ist der Bereich jedoch geschlossen. Dieter Willmann hat sein Geschäft Licht & Design in der Gerberstraße 5 und ist von der Baustelle direkt betroffen. Er glaubt, dass sich die Sperrung langfristig negativ auf seinen Umsatz auswirken könne. "Ich habe zwar wenig Laufkundschaft, aber wenn Kunden nicht mehr an dem Laden vorbei laufen oder fahren, werden sie erst gar nicht auf mich aufmerksam", sagt er.

Bis voraussichtlich Mitte 2019 sollen auf einer 2100 Quadratmeter großen Grundfläche zehn Eigentumswohnungen entstehen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im September starten. Wegen den Ausgrabungen einer Latrinengrube mit Tonscherben aus dem zwölften Jahrhundert, die das Landesdenkmalamt veranlasst hat, haben sich die Arbeiten aber verzögert.

Suchanya Jäckle hat ein Thaimassage-Studio direkt gegenüber der Baustelle. Bei ihr sollen sich Kunden vom Alltag entspannen können. Sie sieht vor allem den Baulärm, der Probleme bereiten könnte. Trotzdem glaubt sie nicht, dass sie große Umsatzeinbußen haben werde. "Wir haben unsere Stammkunden. Während der Bauzeit wird es aber sicherlich schwer neue Laufkundschaft zu gewinnen", erklärt Jäckle.