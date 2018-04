Villingen-Schwenningen Curling Club darf wieder aufatmen

Henning Lichte (Freie Wähler) brachte auf den Punkt, warum das Nein für die Sanierung der Curling-Fläche, so bitter wäre: "Wenn die Schwierigkeiten auf der Bahn II nicht wären, hätte das Curling kein Problem." Denn weil sich diese Bahn abgesenkt hatte, drohen die kältemittelführenden Ammoniakleitungen Schaden zu nehmen und soll nun saniert und auf eine ammoniakfreie Kühlung über Sole umgestellt werden.

Von einer umfassenden Sanierung beider Bereiche, der Bahn II sowie der Curling-Fläche, verspricht sich Bernd Lohmiller (SPD) einen Mehrwert für das gesamte Eiszentrum. Abgesehen davon sei das Curling die einzige Sportart in VS, die Teilnehmer hervorgebracht habe, die sich an der Olympiade beteiligen, gab er zu bedenken. Für Andreas Flöß (Freie Wähler) war die Sanierung der logische nächste Schritt nach der Sanierung der Bahn I vor einigen Jahren. Und Marcel Klinge (FDP) appellierte mit Blick auf die vielfältige Sportlandschaft der Doppelstadt, die verschiedenen Sportarten nicht gegeneinander aufzurechnen. Die nächste Halle für die Curler sei weit weg und der Curling Club habe sich nichts zu schulden kommen lassen, das rechtfertige, dass man nun mit dem Nein zur Hallensanierung sein Ende besiegelt, so Klinge.

Piovano zu den Curlern: "Feiert!"

Antonio Piovano (CDU) gab den Curlern einen guten Rat mit auf den Weg: Sobald die Erneuerung geschafft sei, "feiert, ladet den Gemeinderat einmal ein, macht es mehr publik" – dann tue sich mancher vielleicht leichter, für Investitionen für den Curling Club zu stimmen.