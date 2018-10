Villingen-Schwenningen Cristilli spricht sich für Roth aus

Villingen-Schwenningen (uwk). Cristilli informierte am Montagabend die Presse. Er hatte am Sonntag 2,2 Prozent der Stimmen erreicht. Nachdem er den ersten Wahlgang verarbeitet habe, möchte er eine Wahlempfehlung aussprechen. "Ich unterstütze Jürgen Roth. Ich bin vollständig davon überzeugt, dass Jürgen Roth der richtige Mann ist, um Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen zu werden. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister von Tuningen und seiner fachlichen Kompetenz ist er für dieses Amt des Oberbürgermeisters absolut prädestiniert", erklärte Cristilli. Der zweite Wahlgang der OB-Wahl ist am Sonntag, 21. Oktober.