Villingen-Schwenningen Cristilli baut Fitnesscenter am Eckweg

In den kommenden Jahren investiert er einen sieben­stelligen Betrag in den Grundstückskauf und einen vier ­Etagen zählenden Neubau seines Fitnesscenters am ­Vorderen Eckweg in Villingen. In bester Lage errichtet er dort auf 3000 Metern Grundstücksfläche und mit ausreichend Besucherparkplätzen ausgestattet das neue Gebäude.

Verteilt über alle vier Stockwerke wird dort das bereits heute bestehende Angebot leicht modifiziert untergebracht. Indes wird es auf Grund der geringen Resonanz keine Möglichkeit mehr zum Badminton spielen geben. Dafür wird das Angebot funktioneller Trainingsmöglichkeiten ausgebaut. Sehr gut frequentiert und exquisit in der Ausstattung ist auch das Jumping-Angebot auf den Trampolinen. Weiter im Angebot bleiben das Kraft- und Cardiotraining, das umfangreiche Kursangebot, alles rund um die Selbstverteidigung, das Tanzen oder die Präventionskurse. "Wir legen Wert auf eine hervorragende Ausstattung und top ausgebildete Trainer und Instruktoren", erläutert Cristilli, weshalb er auf den kompletten Stamm an Mitarbeitern im neuen Fitnesscenter zählt. Derzeit gehören diesem sieben Festangestellte, 20 geringfügig Beschäftigte und zehn Honorarkräfte an.